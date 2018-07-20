Башкирия признана регионом с высоким индексом социального благополучия
Сегодня, 15:55ОбществоРустэм Башкирцев
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Об этом заявил доктор социологических наук Александр Тихонов.
Рустэм Хамитов принял участие в круглом столе, посвящённом социальным и социолого-управленческим ресурсам, сообщили в пресс-службе главы республики.
Доктор социологических наук Александр Тихонов считает, что Башкирия – территория с высоким индексом социального благополучия. Индекс формируется на основе открытой информации.
Жители республики выше, чем население других регионов, оценивают возможности найти работу, сферу ЖКХ, состояние дорожного хозяйства и другие экономические, социальные и культурные аспекты отметил Александр Тихонов
Круглый стол стал продолжением заданного курса на сотрудничество с федеральными научными и образовательными учреждениями и формирование эффективной системы управления.
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