Башкирия признана регионом с высоким индексом социального благополучия

Рустэм Хамитов принял участие в круглом столе, посвящённом социальным и социолого-управленческим ресурсам, сообщили в пресс-службе главы республики.

Доктор социологических наук Александр Тихонов считает, что Башкирия – территория с высоким индексом социального благополучия. Индекс формируется на основе открытой информации.

Жители республики выше, чем население других регионов, оценивают возможности найти работу, сферу ЖКХ, состояние дорожного хозяйства и другие экономические, социальные и культурные аспекты отметил Александр Тихонов