Аркадий Цукер встретился с детьми с инвалидностью из Уфы

Аркадий родился с родовой травмой и диагнозом детский церебральный паралич в тяжелой степени. Сейчас он успешный бизнесмен, болезнь не помешала ему построить карьеру. Именно этому и была посвящена встреча – как детям с особенностями развития не чувствовать никаких ограничений и добиться успеха. Организовал мероприятие Сбербанк.

Встреча состоялась в отеле «Азимут». В ней приняло участие около 50 человек – дети с инвалидностью и их родители. Ребята с интересом слушали Аркадия, который рассказывал свою историю успеха. Например, отец Аркадия относился к нему как к абсолютно здоровому ребенку. Впоследствии это помогло не только справиться с диагнозом и стать успешным человеком, но и выработать собственный метод «Живое мышление». Он учит отменить невозможное, открыть будущее и относиться ко всему как ко временным трудностям на пути к цели.

Кстати, именно под таким названием – «Временное трудности» – скоро в прокат выйдет художественной фильм, основанный на уникальной истории жизни Аркадия Цукера.

- Аркадий Цукер – яркий пример того, как целеустремленные люди добиваются успеха несмотря ни на что. Он – мотиватор для людей с инвалидностью, особенно для детей, - говорит Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. – Мы благодарны Аркадию за то, что он согласился встретиться с ребятами. Дети остались довольны этой встречей. Было видно, что они заинтересовались историей Аркадия, он для них – человек, на которого они будут равняться.