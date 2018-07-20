Аркадий Цукер встретился с детьми с инвалидностью из Уфы

Дети с инвалидностью из Уфы встретились с Аркадием Цукером, бизнес-тренером, генеральным директором Центра стратегического консалтинга из Новосибирска.
Аркадий родился с родовой травмой и диагнозом детский церебральный паралич в тяжелой степени. Сейчас он успешный бизнесмен, болезнь не помешала ему построить карьеру. Именно этому и была посвящена встреча – как детям с особенностями развития не чувствовать никаких ограничений и добиться успеха. Организовал мероприятие Сбербанк.
Встреча состоялась в отеле «Азимут». В ней приняло участие около 50 человек – дети с инвалидностью и их родители. Ребята с интересом слушали Аркадия, который рассказывал свою историю успеха. Например, отец Аркадия относился к нему как к абсолютно здоровому ребенку. Впоследствии это помогло не только справиться с диагнозом и стать успешным человеком, но и выработать собственный метод «Живое мышление». Он учит отменить невозможное, открыть будущее и относиться ко всему как ко временным трудностям на пути к цели.
Кстати, именно под таким названием – «Временное трудности» – скоро в прокат выйдет художественной фильм, основанный на уникальной истории жизни Аркадия Цукера.
- Аркадий Цукер – яркий пример того, как целеустремленные люди добиваются успеха несмотря ни на что. Он – мотиватор для людей с инвалидностью, особенно для детей, - говорит Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. – Мы благодарны Аркадию за то, что он согласился встретиться с ребятами. Дети остались довольны этой встречей. Было видно, что они заинтересовались историей Аркадия, он для них – человек, на которого они будут равняться.
Аркадий Цукер окончил философский факультет Томского государственного университета. Позднее прошел программу переподготовки по специальности «Методолог-консультант по вопросам управленческой деятельности» и курс повышения квалификации «Специфика игротехнический и тренинговой деятельности» в Москве. В возрасте 17 лет он организовал свою компанию, сейчас он – генеральный директор успешного консалтингового агентства. Аркадий создал более 700 различных консалтинговых проектов в различных областях; является автором более 100 научных работ на тему инновационного маркетинга, менеджмента и образования.