Убивая людей, молнии целятся в мобильные телефоны
В Гафурийском районе Башкирии возле деревни Юлук молнией убило двух мужчин, возвращавшихся с сенокоса. Трагедия случились в минувший понедельник, когда по республике пронесся ураган. Трое братьев Каримовых – Марат, Минияр и Ильдус вечером шли домой, но в дороге их застал дождь с грозовыми раскатами. Двое родственников шли чуть впереди, а Ильдус сзади. Молния поразила 39-летнего Минияра и 45-летнего Марата. Одного из братьев спасло то, что он находился чуть поодаль от «молниеносного» удара.
Как сообщили «МКС» в ГУ МЧС по РБ, несчастные от полученного мощного электрического разряда скончались на месте происшествия. Но и Ильдус Каримов получил травму и потерял сознание. Как только парень очнулся, бросился звонить в службу спасения. Сейчас его жизни ничего не угрожает. У одного из погибших мужчин сиротами остались трое детей, младшему из которых нет и года.
Спасатели рекомендуют во время грозы лучше всего спрятаться в укрытии (здании), а на природе забраться в овраг или ложбину. Ни в коем случае не ложиться на землю. Лучше сесть на корточки, ноги обхватить руками. В лесу можно спрятаться под низкорослыми деревьями, а вставать под высокие стволы опасно. Если гроза застала во время купания, следует быстро выбраться из воды и отойти от берега. В автомобиле следует задраить окна и не выходить из машины, пока не кончится дождь. В городе грозу лучше переждать в помещении. Не подходить к окну и сторониться линий электропередачи. Нельзя пользоваться сотовым телефоном, а лучше выключить аппарат. Кстати, по мнению спасателей, в последнее время именно мобильники становятся причиной гибели людей от удара молнии. Электрический разряд безжалостно бьет в работающий сотовый телефон, привлеченный источником электромагнитного поля. В момент соединения или отключения мобильник создает вокруг себя всплеск электромагнитного излучения, которое и становится причиной удара молнии.
Так, в 2008 году на пляже у озера Рывок, близ деревни Николо-Березовка в Краснокамском районе Башкирии молния мгновенно, на глазах у десятков отдыхающих, убила разговаривавшую по сотовому телефону 26-летнюю Марину Садыкову. Когда поднятый сильным ветром столб песка рассеялся, выяснилось, что на земле лежат еще восемь человек. Двое подростков – 14-летний Евгений Попов и 15-летний Анатолий Медведев тоже были поражены молнией насмерть, в руки одного из них вплавилась пластиковая бутылка из-под газировки. Телефон в руке погибшей расплавился, а значит, электрический удар пришелся в корпус сотового. Мокрый песок оказался хорошим проводником электричества, и потому пострадавших было так много. Еще один мужчина, разговаривавший в момент удара по телефону, получил электроожог плеч и перелом грудной клетки, а 50-летняя женщина скончалась позже в больнице из-за того, что молния поразила ее мозг. Шестеро отдыхающих с поражением электротоком и нарушением ритма сердца, подскочившим кровяным давлением, нервным шоком еще легко отделались. Через год из-за работающего мобильника погиб 35-летний мужчина из деревни Альмясово Кугарчинского района Башкирии. Он служил пастухом и отчитывался по телефону перед хозяевами скотины. Молния, привлеченная мобильником, насквозь прошила тело ковбоя и его лошади. Стала жертвой электрического удара летом 2009 года 55-летняя Дамира Фаррахова, родом из деревни Зиримзи Татышлинского района. Женщина трудилась почтальоном и, подходя к поселку Аксаитово, позвонила подруге, чтобы та помогла донести тяжелую посылку адресату. Но выбежавшая навстречу приятельница обнаружила тело доставщицы. Молния прошла через руку несчастной, обуглив не только телефон, но и все вокруг в радиусе метра.
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