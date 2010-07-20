Убивая людей, молнии целятся в мобильные телефоны

Как сообщили «МКС» в ГУ МЧС по РБ, несчастные от полученного мощного электрического разряда скончались на месте происшествия. Но и Ильдус Каримов получил травму и потерял сознание. Как только парень очнулся, бросился звонить в службу спасения. Сейчас его жизни ничего не угрожает. У одного из погибших мужчин сиротами остались трое детей, младшему из которых нет и года.

Спасатели рекомендуют во время грозы лучше всего спрятаться в укрытии (здании), а на природе забраться в овраг или ложбину. Ни в коем случае не ложиться на землю. Лучше сесть на корточки, ноги обхватить руками. В лесу можно спрятаться под низкорослыми деревьями, а вставать под высокие стволы опасно. Если гроза застала во время купания, следует быстро выбраться из воды и отойти от берега. В автомобиле следует задраить окна и не выходить из машины, пока не кончится дождь. В городе грозу лучше переждать в помещении. Не подходить к окну и сторониться линий электропередачи. Нельзя пользоваться сотовым телефоном, а лучше выключить аппарат. Кстати, по мнению спасателей, в последнее время именно мобильники становятся причиной гибели людей от удара молнии. Электрический разряд безжалостно бьет в работающий сотовый телефон, привлеченный источником электромагнитного поля. В момент соединения или отключения мобильник создает вокруг себя всплеск электромагнитного излучения, которое и становится причиной удара молнии.