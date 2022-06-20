Жительница Башкирии пожаловалась на отсутствие связи на опасном участке дороги

— После аварии водитель был жив. Но! Очевидно не дождался помощи и умер. Да, человек мог не справиться с управлением, но в том что он умер виновата непосредственно администрация района, которая прекрасно знает об этой проблеме и до сих пор ее никак не решила. Это преступная халатность. Виновные должны быть наказаны!!! Люди должны получать своевременную помощь! — сообщает местная жительница.