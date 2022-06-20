Жительница Башкирии пожаловалась на отсутствие связи на опасном участке дороги

Жительница Башкирии рассказала об отсутствии телефонной связи на печально-известном участке трассы Уфа-Белорецк. Свое обращение женщина опубликовала на сайте электронной приёмной органов власти Башкирии.
По словам женщины, вчера, проезжая поворот «Тещин язык», известный как самый опасный участок трассы Уфа — Белорецк, она заметила автомобиль, попавший в ДТП. Женщина поспешила на помощь водителю, но вызвать медиков ей не удалось — телефонной связи попросту не было. Примечательно, что, по словам женщины, связи нет на огромном отрезке трассы до и после места аварии.
— Вчера, 19.06, проезжали место аварии на «Тещином языке» буквально через несколько минут после аварии. Вызвать скорую помощь, совершить экстренный вызов возможности не представилось. Связи просто нет!!! Никакой!!! На огромном отрезке трассы до и после места аварии. Мы и по рации информацию через других водителей передать смогли не сразу, — пишет женщина.
Женщина предполагает, что попавший в аварию водителя автомобиля мог не справится с управлением на опасном участке дороги. Однако, по её мнению, жизнь мужчины удалось бы спасти при оперативном вмешательстве медиков.
— После аварии водитель был жив. Но! Очевидно не дождался помощи и умер. Да, человек мог не справиться с управлением, но в том что он умер виновата непосредственно администрация района, которая прекрасно знает об этой проблеме и до сих пор ее никак не решила. Это преступная халатность. Виновные должны быть наказаны!!! Люди должны получать своевременную помощь! — сообщает местная жительница.