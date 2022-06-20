VK Клипы запускают новую систему рекомендаций для зрителей

«Это обновление — самое масштабное изменение рекомендательной системы клипов с момента их запуска, как с точки зрения пользовательского опыта и результатов вовлечённости, так и с технической стороны. Чтобы в реальном времени подстраиваться под интересы зрителей и дать в два раза большему количеству авторов проявить себя в VK Клипах, наша рекомендательная система обрабатывает в 10 раз большую нагрузку. В среднем для одного пользователя лента перестраивается 20 раз за каждое посещение раздела „Клипы“ или приложения VK Клипы. В сумме это около 100 млн генераций ленты в час. Это потребовало от нас полностью пересмотреть схему работы с данными, оптимизировать построение списка рекомендаций и сделать его практически невесомым, а также запастись резервами и возможностями для кратного масштабирования нагрузки».