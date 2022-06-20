Семья из Башкирии пыталась продать своего ребенка в соцсетях

Семья из Башкирии пыталась продать своего ребенка в соцсетях
Семья из Башкирии пыталась продать своего ребенка в соцсетях
Сегодня, 16:32ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Стали известны ужасающие подробности жуткой истории.

Судебный иск к ответчикам о лишении их родительских прав, а также взыскании алиментов в отношении двух несовершеннолетних детей был направлен отделом опеки и попечительства администрации Октябрьского. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Сообщается, что семейная пара систематически игнорирует выполнение родительских обязанностей, не проявляя заинтересованности в том, чтобы содержать детей в надлежащих условиях. Отдельно отмечается, нездоровый образ жизни родителей. Так, оба родителя, не стесняясь, употребляли спиртные напитки в присутствии несовершеннолетних. Более того, дети стали свидетелями наркотической передозировки своего отца. Отмечается также и разгульный образ жизни, который ведет мать семейства — женщина могла пропасть из дома на несколько суток.

Наконец семейная пара опубликовала в соцсетях объявление о продаже своего сына, приложив к нему фотографии ребёнка. Примечательно, что ранее родители уже были привлечены к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Как сообщают в суде, родители ранее давали многочисленные обещания изменить ситуацию — официально трудоустроиться и улучшить жилищные условия. Однако в ходе недавнего судебного заседания данные заявления сочли голословными. В связи с чем суд принял решение лишить родительских прав обоих ответчиков, а также взыскать с них алименты в твердой денежной сумме на содержание несовершеннолетних детей в размере 0,5 прожиточного минимума для детей в РБ, ежемесячно, с последующей индексацией.

Отметим, что ранее в городе Учалы утвердили обвинение местной жительнице, которая изводила голодом своего шестимесячного ребёнка, вследствие чего у малышка возникли проблемы со здоровьем. Сама женщина вместо продуктов предпочитала тратиться на спиртное.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы