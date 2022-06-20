«Семеновский рудник» продолжает заниматься благотворительностью в Баймакском районе

По словам представителей районной администрации, компания активно участвует в поддержке социальной жизни сельчан. При этом объем работ по благоустройству близлежащих деревень и местных инициатив, которые финансирует «Семеновский рудник» последние семь лет, ощутимо расширяется. Так, например, если в 2017 году сумма на эти нужды составляла всего 322 тыс. руб., то в 2020 году она составила уже 6,8 млн руб. (без НДС). За неполную половину текущего года поддержка «Семеновского рудника» составила 854 тыс. руб.