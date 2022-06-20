«Семеновский рудник» продолжает заниматься благотворительностью в Баймакском районе

По словам представителей районной администрации, компания активно участвует в поддержке социальной жизни сельчан. При этом объем работ по благоустройству близлежащих деревень и местных инициатив, которые финансирует «Семеновский рудник» последние семь лет, ощутимо расширяется. Так, например, если в 2017 году сумма на эти нужды составляла всего 322 тыс. руб., то в 2020 году она составила уже 6,8 млн руб. (без НДС). За неполную половину текущего года поддержка «Семеновского рудника» составила 854 тыс. руб.
Глава района Фанис Аминев подчеркнул, что главы сельсоветов имеют возможность напрямую обратиться к руководству компании со своей просьбой о помощи. Согласно документам, средства распределяются на самые различные нужды.
— Средства на благотворительность выделяются по обращениям администраций школ, сельсоветов и других организаций, — отметили в компании. — Выделяется техника, деньги, материалы для проведения ремонта. В определенных случаях рассматриваются и обращения от частных лиц.
Так, например, «Семеновский рудник» внимательно следит за качеством образовательного процесса в районе присутствия — в конце концов, здесь учатся потенциальные кадры для местного производства. На школьные нужды в селе Ишмурзино компания направила почти 80 тыс. руб. — на мебель, покупку современной электроплиты для пищеблока и специальную противопожарную дверь. Более 70 тыс. руб. выделено на компьютеры в местное отделение социального приюта для детей «Семья».
Традиционный пункт благотворительной деятельности «Семеновского рудника» — культурные, спортивные и другие массовые мероприятия района. В частности, 100 тыс. руб. было направлено на проведение «Сабантуя-2022», который прошел в рамках всероссийского инвестиционного форума «Зауралье». Его уровень отметил премьер-министр РБ Андрей Назаров, посетивший мероприятие вместе с иностранными партнерами:
— Спасибо Баймакскому району за проведение такого масштабного сабантуя! Мне как уроженцу этих краев особенно приятно было провести его с земляками. Все прошло душевно, как в воспоминаниях из детства. Попробовали местного кумыса и национальных блюд, постреляли из лука, сразились на бревнах. Организовано все на высоком уровне. Гости остались довольны.
Также 30 тыс. руб. вложено в проведение выездных, спортивно-тренировочных сборов для подготовки и участия в соревнованиях, еще 20 тыс. руб. направлено в благотворительный фонд «Ирандык» по сохранению и развитию лошадей башкирской породы на организацию конноспортивных скачек. Стоит отметить, что «Семеновский рудник» выступил в числе партнеров конноспортивных состязаний «Озон Байге» (так называется порода, выведенная методом народной селекции — прим. ред.). Это мероприятие впечатлило главу РБ Радия Хабирова, который решил сделать фестиваль, посвященный башкирской породе лошадей, ежегодным.
— Мы впервые организовали в Баймакском районе такие замечательные соревнования. Конные скачки любят по всей республике, это часть нашей богатой культурной традиции и национальный вид спорта. Но фестиваль — не только про скачки. В его рамках будут проходить научно-практические конференции, праздник кумыса, выставки народных промыслов и многое другое. Надеемся, что в будущем наш фестиваль выйдет на федеральный уровень, — подчеркнул Радий Хабиров.
Должное внимание уделяет компания и вопросам патриотизма. В частности, 50 тыс. руб. было выделено соседям — администрации Хайбулинского района на проведение мероприятия, посвященного Дню Победы, еще 60 тыс. руб. направлено на гравировку памятного изображения в честь Победы в Великой Отечественной войне на скале в Семеновском сельсовете. 40 тыс. руб. было выделено на гуманитарную помощь для ДНР И ЛНР.
Отметим, что в настоящее время «Семеновский рудник» отпускает 1000 кубометров плодородного слоя для благоустройства Баймака на сумму 192 тыс. руб. Кроме того, компания предложила администрации города свою помощь в рекультивации мусорного полигона в Баймаке — 70 тыс. кубометров глинистого грунта и 30 тыс. кубометров плодородного слоя для покрытия поверхности полигона растительностью.
В 2022 году компания, которая по праву считается одним из основных производителей района, продолжит творить добрые дела, выполняя социальные обязательства перед жителями.