Родители школьников Уфы, обучающихся в здании музея, выступили против второй смены

Родители учеников уфимской гимназии № 158 выступают против организации второй смены. Ранее Mkset сообщал, что в учебном заведении не хватает классов и детям приходится заниматься в музее.

По словам родителей, пока на территории гимназии сдается помещение под частных детский сад, учеников младшего звена руководство школы хочет перевести во вторую смену. Так, в одном из городских чатов родители сообщили, что собрание, на котором будет обсуждаться данная тема, уже назначено. — Новое руководство пытается протащить идею 2 смены!!! Да мы только из-за этого ходим в эту школу! Из-за смены одной, сообщается в сообщении чата. (Пунктуация и орфография автора сохранены — прим. ред.). Так, родители учеников просят посетить собрание и проголосовать против введения второй смены. Mkset обратился в пресс-службу городской администрации за комментарием 15 июня. На момент публикации ответ получен не был. Ранее в Башкирской гимназии № 158 в Уфе заявляли, что учебный процесс проходит «в стесненных условиях» — уроки проводятся не в классах, а в музее Мустая Карима. Об этом ранее сообщали родители учащихся.

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