Прокуратура Башкирии обратилась в суд из-за действий администрации Стерлитамака

Прокуратура Башкирии обратилась в суд из-за действий администрации Стерлитамака
Прокуратура Башкирии обратилась в суд из-за действий администрации Стерлитамака
Вчера, 21:11ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Решение межведомственной комиссии об отказе в предоставлении жилья двум девушкам-сиротам в прокуратуре республики сочли неправомерным, сообщает пресс-служба ведомства

Республиканская прокуратура намерена оспорить в суде решение стерлитамакских чиновников об отказе предоставления жилья двум сиротам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Напомним, двумя неделями ранее Mkset рассказывал о двух девушках-сиротах из Стерлитамака, которым местные власти отказывают в предоставлении жилья. Свой отказ чиновники мотивировали тем, что у девушек уже есть жилплощадь в местном общежитии. Стоит отметить, что размер жилплощади, которую девушки вынуждены делить с проживающими в общежитиями личностями с низкой социальной ответственностью, составляет от трёх до пяти квадратных метров.

В прокуратуре республики с позицией стерлитамакских чиновников не согласились — отказ сочли неправомерным. По мнению ведомства, при вынесении решения межведомственная комиссия не приняла во внимание тот факт, что доли в жилых помещениях, которые принадлежат сиротам, не соответствуют установленным нормам.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать решение комиссии незаконным. Наряду с этим сообщается также, что в адрес главы стерлитамакской администрации вынесли представление, согласно которому мэрия должна предоставить девушкам временное жилье или сдать его в аренду, главное, пригодное для жизни.

Отметим также, что действия администрации Стерлитамака привлекли внимание республиканского СК. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по признакам статьи о халатности, которую те допустили при решении вопроса о предоставлении жилплощади сиротам. Примечательно, что ход дела находится на контроле у главы ведомства Дениса Чернятьева.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы