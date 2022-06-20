Население Башкирии увеличилось на полпроцента за 11 лет

Население Башкирии увеличилось на полпроцента за 11 лет
Население Башкирии увеличилось на полпроцента за 11 лет
Сегодня, 12:55ОбществоНаталья БалыковаФото: https://www.strana2020.ru/
По итогам всероссийской переписи населения 2021 года, в республике постоянно живут 4,091 млн человек, по этому показателю регион занимает первое место в ПФО и седьмое — среди субъектов России, сообщил руководитель Башстата Акрам Ганиев на совещании в правительстве региона в понедельник, 20 июня.

Население Башкирии с 2010 года увеличилось на полпроцента. В Уфе проживают 1,168 млн человек. За 11 лет численность населения столицы республики увеличилась на 9%. По этому показателю Уфа опередила Омск и Ростов-на-Дону и приблизилась к Самаре и Челябинску, сказал Акрам Ганиев.

В целом по республике продолжается процесс урбанизации, отметил он. Перепись 2021 года показала, что в городах живут 61,8% граждан, в сельской местности — 38,2%. За прошедшие 11 лет городское население выросло на 1,4%.

Соотношение полов в Башкирии в какой-то степени оздоравливается, сообщил руководитель Башстата. Так, доля мужчин теперь составляет 47,2%, а на женщин приходится 52,8%. В ближайшее время Росстат опубликует окончательные цифры по стране, регионам и муниципалитетам. В сентябре станут известны данные половозрастном составе, образовании, национальности и владении языками. В октябре обнародуют данные о миграционных процессах. А в декабре — о жилищных условиях, характеристиках рабочей силы, уровне занятости по районам и городам.

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