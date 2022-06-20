Минеева: Работа по импортозамещению в 2023-2024 годах будет заметна россиянам

Россия начала активно вкладываться в импортозамещение в связи с очередными беспрецедентными санкциями со стороны Запада. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева проинформировала россиян о том, когда они увидят результаты этой работы и как их будут оценивать.

Столичный бизнес-омбудсмен выступала на инвестиционном совете, состоявшемся в Таврическом дворце, пишет vostokmedia.com. На протяжении большей части заседания с ее участием рассматривалась работа по импортозамещению. Речь идет о вопросе, остро стоящем перед нашей страной на фоне серьезных санкционных мер, как подчеркнула Минеева. Уполномоченный акцентировала внимание на колоссальных средствах, вкладываемых государством в реализацию масштабных программ, ориентированных на импортозамещение. Различные региональные и федеральные программы предусматривают субсидии на открытие новых производств, закупки необходимого оборудования и спецтехники и снижение процентных ставок. Московское правительство реализует в настоящее время программу по льготному кредитованию проектов, направленных на эффективное развитие малого и среднего предпринимательства (МСП), а также на импортозамещение. Представителям отечественного бизнес-сообщества можно рассчитывать на получение грантов в размере до 100 миллионов рублей на инновационное импортозамещение. Кроме того, им компенсируют расходы на покупку и лизинг оснащения, заметила Минеева. Бизнес-омбудсмен столицы РФ уверена в том, что весь объем инвестиций в импортозамещение окупится довольно быстро. Она пояснила свое мнение тем, что покинувшие российский рынок компании и организации обнулили либо сократили предложение, а не спрос. По словам Минеевой, окупаемость обеспечат следующие три фактора: сумма необходимых вложений, стоимость капитала и доходная часть – спрос и сбыт. «Таким образом, я считаю, что для импортозамещения создаются предпосылки для ускоренной окупаемости инвестпроектов, - заявила правозащитница. - Непосредственно сроки окупаемости таких проектов в зависимости от отрасли и вида производства сильно разнятся, но одно можно точно сказать, что они будут гораздо короче!» Результаты всех принятых мер можно будет оценить в 2023-2024 годах, полагает столичный бизнес-омбудсмен. Быстрые «плоды» она аргументировала тем, что ориентированные на импортозамещение программы приняли не сегодня, а в условиях санкций Российская Федерация живет уже на протяжении восьми лет. По словам Минеевой, за это время власть приняла целый ряд решений и утвердила не одну программу по импортозамещению. С 2014 года завершена реализация уже свыше 1500 соответствующих проектов, как сообщила столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей. Текущее положение дел сделало все перечисленные меры по импортозамещению более срочными и «интенсивными», отметила она. «Я бы сказала, контрольные точки — это 2023-2024 годы. Процесс не скачкообразный, создание и трансфер технологий требует времени, как минимум на строительство соответствующих производственных мощностей», — резюмировала Минеева.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter