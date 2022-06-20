Хабиров показал необычный стиль одежды в Петербурге

Хабиров показал необычный стиль одежды в Петербурге
Хабиров показал необычный стиль одежды в Петербурге
Сегодня, 10:00ОбществоЭлина СайфрановаФото: Vk.com / Радий Хабиров
В Минувшие выходные глава Башкирии прогуливался по Санкт-Петербургу в новом образе с символикой грядущего 450-летия Уфы.

Петербуржский международный экономический форум завершился, однако с северной столицей глава Башкирии попрощался не сразу. Так, в своих социальных сетях Радий Хабиров опубликовал фотографию и подписал ее следующими совами:

— Спасибо, Санкт-Петербург! За лучший экономический форум! За дружелюбие и невероятное гостеприимство! А мы улетаем домой, наполненные новыми идеями и планами. И с новыми друзьями. Город восхищает красотой и ухоженностью, — Радий Хабиров.

На фотографии глава региона позирует на фоне питерской достопримечательности в необычном образе — в сером прогулочном пиджаке, в кепке на манер «Острых козырьков» и с зонтом-тростью. Большая часть пользователей соцсетей образ главы Башкирии оценила.

Так некоторые отметили «клевый прикид» к лицу Хабирову, однако нашлись и отрицательные отзывы. В частности, женщина отметила, что кепка главу Башкирии старит и посоветовала снять головной убор.

Напомним, что ПМЭФ-2022 проходил с 15 по 18 июня.

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