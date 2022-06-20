Хабиров показал необычный стиль одежды в Петербурге

Петербуржский международный экономический форум завершился, однако с северной столицей глава Башкирии попрощался не сразу. Так, в своих социальных сетях Радий Хабиров опубликовал фотографию и подписал ее следующими совами:
— Спасибо, Санкт-Петербург! За лучший экономический форум! За дружелюбие и невероятное гостеприимство! А мы улетаем домой, наполненные новыми идеями и планами. И с новыми друзьями. Город восхищает красотой и ухоженностью, — Радий Хабиров.
На фотографии глава региона позирует на фоне питерской достопримечательности в необычном образе — в сером прогулочном пиджаке, в кепке на манер «Острых козырьков» и с зонтом-тростью. Большая часть пользователей соцсетей образ главы Башкирии оценила.
Так некоторые отметили «клевый прикид» к лицу Хабирову, однако нашлись и отрицательные отзывы. В частности, женщина отметила, что кепка главу Башкирии старит и посоветовала снять головной убор.
Напомним, что ПМЭФ-2022 проходил с 15 по 18 июня.