Депутат Леонов призывает не платить членские взносы в ВОЗ

Депутат Леонов призывает не платить членские взносы в ВОЗ
Депутат Леонов призывает не платить членские взносы в ВОЗ
Сегодня, 18:42ОбществоФото: pxhere.com
Зампредседателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с предложением об отказе России в выплате членских взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По мнению депутата, ВОЗ как объединяющая врачей всех государств организация вырабатывает важные и ценные рекомендации по профилактике и лечению различных заболеваний. Поэтому России важно сохранить свое членство в ней. Однако во время пандемии коронавирусной инфекции эту международную организацию стали использовать Соединенные Штаты и другие экономически развитые западные державы для политического давления на Россию.

Леонов отмечает, что ВОЗ относится к типу организаций, не имеющих отношения к политике. Однако в последнее время решения Всемирной организации здравоохранения диктуются Западом, в частности, Соединенными Штатами, сообщают news.ru. Леонов предлагает России сохранить членство в ВОЗ, но не платить членские взносы. Такую позицию Россия будет занимать до тех пор, пока ВОЗ официально не сделает заявления о своем нейтральном статусе по отношению к разным государствам и не установит с Россией партнерские отношения. Если ВОЗ важно, чтобы РФ продолжала оставаться ее участником, то она должна гарантировать уважительное отношение к стране. В этом случае наше государство снова будет платить членские взносы.

По статистике, 69,8% врачей из России считают необходимым сохранение РФ членства в ВОЗ, и только 44,9% работников медицинской сферы полагают, что выход государства из ВОЗ ничего не изменит. Опрос проводился через специальное мобильное приложение «Справочник врача».

Сергей Леонов также ответил на предложение депутата Государственной Думы Николая Бурляева ввести в российских школа уроки здоровья и трезвости. Леонов не видит смысла в таких уроках и считает, что правильное отношение к своему здоровью должно формироваться в семьи. Кроме того, для реализации этой идеи школам придется привлекать новых специалистов или распределять дополнительную нагрузку на учителей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы