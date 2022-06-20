Депутат Леонов призывает не платить членские взносы в ВОЗ

Леонов отмечает, что ВОЗ относится к типу организаций, не имеющих отношения к политике. Однако в последнее время решения Всемирной организации здравоохранения диктуются Западом, в частности, Соединенными Штатами, сообщают news.ru. Леонов предлагает России сохранить членство в ВОЗ, но не платить членские взносы. Такую позицию Россия будет занимать до тех пор, пока ВОЗ официально не сделает заявления о своем нейтральном статусе по отношению к разным государствам и не установит с Россией партнерские отношения. Если ВОЗ важно, чтобы РФ продолжала оставаться ее участником, то она должна гарантировать уважительное отношение к стране. В этом случае наше государство снова будет платить членские взносы.