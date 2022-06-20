Депутат Леонов призывает не платить членские взносы в ВОЗ

По мнению депутата, ВОЗ как объединяющая врачей всех государств организация вырабатывает важные и ценные рекомендации по профилактике и лечению различных заболеваний. Поэтому России важно сохранить свое членство в ней. Однако во время пандемии коронавирусной инфекции эту международную организацию стали использовать Соединенные Штаты и другие экономически развитые западные державы для политического давления на Россию.
Леонов отмечает, что ВОЗ относится к типу организаций, не имеющих отношения к политике. Однако в последнее время решения Всемирной организации здравоохранения диктуются Западом, в частности, Соединенными Штатами, сообщают news.ru. Леонов предлагает России сохранить членство в ВОЗ, но не платить членские взносы. Такую позицию Россия будет занимать до тех пор, пока ВОЗ официально не сделает заявления о своем нейтральном статусе по отношению к разным государствам и не установит с Россией партнерские отношения. Если ВОЗ важно, чтобы РФ продолжала оставаться ее участником, то она должна гарантировать уважительное отношение к стране. В этом случае наше государство снова будет платить членские взносы.
По статистике, 69,8% врачей из России считают необходимым сохранение РФ членства в ВОЗ, и только 44,9% работников медицинской сферы полагают, что выход государства из ВОЗ ничего не изменит. Опрос проводился через специальное мобильное приложение «Справочник врача».
Сергей Леонов также ответил на предложение депутата Государственной Думы Николая Бурляева ввести в российских школа уроки здоровья и трезвости. Леонов не видит смысла в таких уроках и считает, что правильное отношение к своему здоровью должно формироваться в семьи. Кроме того, для реализации этой идеи школам придется привлекать новых специалистов или распределять дополнительную нагрузку на учителей.