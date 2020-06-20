Владимир Путин перенес самое масштабное уфимское мероприятие на 2021 год
Решение было принято в отношении шестой Всемирной фольклориады.
Ежегодная Всемирная фольклориада перенесена на 2021 год. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.
Напомним, Всемирная фольклориада проходит один раз в четыре года. Первый подобный фестиваль состоялся в 1996 году в Нидерландах, после его приняли Япония, Венгрия, Китай, Республика Корея и Мексика.
Еще летом 2017 года Владимир Путин подписал указ о проведении этого масштабного мероприятия в Уфе. Из-за пандемии коронавируса иностранные гости не смогут приехать в Россию. Более того, скопление большого количества людей может вызвать вспышку заболевания.
Известно, что на проведение фестиваля в Уфе планировалось потратить около полумиллиарда рублей из республиканского и федерального бюджетов. Самым затратным оказалось проживание и питание для 85 коллективов, а также трансфер из Москвы до Уфы и обратно.