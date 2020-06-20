Владимир Путин перенес самое масштабное уфимское мероприятие на 2021 год

Ежегодная Всемирная фольклориада перенесена на 2021 год. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, Всемирная фольклориада проходит один раз в четыре года. Первый подобный фестиваль состоялся в 1996 году в Нидерландах, после его приняли Япония, Венгрия, Китай, Республика Корея и Мексика.

Еще летом 2017 года Владимир Путин подписал указ о проведении этого масштабного мероприятия в Уфе. Из-за пандемии коронавируса иностранные гости не смогут приехать в Россию. Более того, скопление большого количества людей может вызвать вспышку заболевания.