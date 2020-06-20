В уфимском парке выросло опасное растение, оставляющее ожоги на теле человека

В уфимском парке Лесоводов обнаружили опасное для человека растение. Оно может оставить на теле химические ожоги после соприкосновения.

Старший научный сотрудник Ботанического сада Ярослав Голованов отметил, что это Борщевик Сосновского. Растение такого вида, в принципе, в городской среде расти не должно. Однако в парке Лесоводов в районе Зеленая роща появились непроходимые заросли опасного растения.