В Уфе обманутые вкладчики «Золотого запаса» вышли на пикет к Белому дому
Они пытаются привлечь внимание властей к проблеме обманутых вкладчиков.
Накануне, 19 июня, обманутые вкладчики «Золотого запаса» организовали одиночные пикеты около Дома Правительства. На плакатах пикетчиков были написаны призывы к правительству помочь Флюру Галлямову вернуть деньги вкладчикам.
Напомним, депутат Госсобрания-Курултая РБ Флюр Галлямов владел «Роскомснаббанком» до отзыва лицензии. В марте 2019 года Банк России отозвал у него лицензию за то, что банк привлекал вклады населения по схемам финансовой пирамиды. Несколько тысяч человек, по рекомендациям сотрудников банка, перевели свои деньги на счета различных компаний, которые работали на некой интернет-площадке «Золотой запас».
По словам правозащитника Альберта Рахматуллина, уже полгода он вместе с обманутыми вкладчиками пытается попасть на прием к депутату Флюру Галлямову, но безуспешно.