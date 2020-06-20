В Уфе обманутые вкладчики «Золотого запаса» вышли на пикет к Белому дому

Напомним, депутат Госсобрания-Курултая РБ Флюр Галлямов владел «Роскомснаббанком» до отзыва лицензии. В марте 2019 года Банк России отозвал у него лицензию за то, что банк привлекал вклады населения по схемам финансовой пирамиды. Несколько тысяч человек, по рекомендациям сотрудников банка, перевели свои деньги на счета различных компаний, которые работали на некой интернет-площадке «Золотой запас».