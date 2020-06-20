В Уфе на форуме урбанистики обсудят судьбу геопарка «Торатау»

В Уфе состоится международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». Организаторами форума выступают Правительство Республики Башкортостан и Московский центр урбанистики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Сопредседателями оргкомитета форума являются Руководитель центра Сергей Капков и руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан Александр Сидякин.

На форуме эксперты обменяются идеями из сферы развития города. Но одной из главных и обширных тем для размышлений станет геопарк «Торатау», который претендует на вхождение в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В обсуждении примут участие спикеры из Греции, Финляндии, Ирландии и Сербии.

— Геопарк “Торатау” объединяет задачи природоохраны, образования и устойчивого развития в целостную модель управления. Геопарк включает 155 природных объектов, из них 27 особо охраняемых природных территорий, 112 геологических объектов и 140 историко-культурных объектов. Они являются точками притяжения не только геологов, археологов и историков, но также туристов и спортсменов. Фокус на охране природных территорий, научных исследованиях и образовании позволяет сохранить первозданную природу геопарка и воспитать подрастающее поколение в согласии с ценностями устойчивого развития и обычаями башкирской земли, — считает Наталия Лукашина, руководитель проекта по созданию геопарка «Торатау» под эгидой ЮНЕСКО.