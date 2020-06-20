В Уфе из-за ремонта на 10 дней перекроют движение на участке проспекта Октября

В столице Башкирии с 20 по 30 июня из-за проведения ремонтных работ будет ограничено движение транспорта на проезжей части на проспекте Октября и улице Трамвайной.

В пресс-службе городской мэрии уточнили, что, в частности, будет перекрыта крайняя правая полоса на оживленном проспекте Октября на участке от улицы Трамвайной до улицы Чудинова в направлении движения с севера на юг. Помимо этого ограничат движение от трамвайного депо до проспекта Октября.