В Башкирии уменьшилось число пациентов, подключенных к ИВЛ

По информации ведомства, в республике по состоянию 20 июня подтверждено 4850 случаев коронавируса, как и сообщалось ранее. Подтверждено также, что количество новый выявленный пациентов с COVID-19 составляет 58 человек.

Всего госпитализировано в стационарах 760 человек, в тяжелом состоянии 36 человек, на аппаратах ИВЛ помещено 10 человек. Это количество уменьшилось на 3 пациента по сравнению со вчерашним днем. Амбулаторно, по данным ведомства лечатся 1714 человека с легкой формой заболевания.

Количество случаев внебольничной пневмонией за сутки – 145. Все они обследованы на COVID-19. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки составляет – 58.