В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 4850 человек

По информации центра по анализу распространения коронавируса в регионах количество выявленных носителей COVID-19 за сутки выросло на 58 человек. Таким образом, по состоянию на 20 июня, всего инфекцию обнаружили у 4850 человек. За сутки выздоровели от опасного недуга 91 человек.

Количество умерших от новой коронавирусной инфекции осталось прежним – 18 человек. Отметим, что это число не меняется уже несколько недель. Последней в списке оказалась медсестра Елена Никонорова, которую включили в список последней. Известно также о смерти водителя Радика Исхакова. Всего известно о четверых медиках, смерть которых так или иначе связана с коронавирусом.