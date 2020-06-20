Неделя в Башкирии: таксисты убивают, цифры врут, чиновники уходят от ответов

На этой неделе вновь были внесены изменения в режим повышенной готовности. Маски носить нужно, а про перчатки можно и забыть. Хотя нет, все-таки не стоит. Короче говоря, в правительстве сначала разрешили, потом запретили...

С понедельника уже официально заработали городские пляжи, 29 июня обещают открыть фитнес-центры, бассейны. В минздраве республики тем временем заявили, что количество внебольничной пневмонии уменьшается. Новые правила действуют уже и с 16 июня в ЗАГСах республики.

Ситуация с безработицей в Башкирии, которая и до ковидного времени была тяжелой, ухудшается буквально с каждой неделей. Только вдумайтесь в эти цифры - всего за две недели безработных в Башкирии стало больше на 10 тысяч человек. Об этом сообщила министр труда, семьи и соцзащиты РБ Ленара Иванова на оперативном совещании правительства региона. В минтруда довольно спокойно просят обращаться граждан в Центры занятости. Там должны помочь, уверены чиновники.

Еще одно обещание, но не от чиновников, а депутатов Госсобрания — в конце июля в республике должны появиться приюты для бездомных животных.

Верховный суд Башкирии на этой неделе отклонил апелляционные жалобы уфимской жрицы любви Марии Лусниковой и прокурора по делу об изнасиловании молодым африканцем. Напомним, обвиняемый нигериец был задержан в начале января 2019 года. Основанием для задержания стало заявление, поступившее от 41-летней уфимки, сообщившей, что молодой африканец напал на нее, ограбил и изнасиловал 31 декабря 2018 года.

Глава минздрава Башкирии на этой неделе сообщил, что иммунитет к коронавирусу есть не более чем у 20 процентов жителей республики.

Еще 4 июня открылись вновь все МФЦ Башкирии. В этот же день и поныне в большинстве крупных МФЦ замечены очереди в 50, а то и 100 человек. Выяснилось, что это практически неизбежно.

Ничего личного, только бизнес - с момента начала карантина в России зафиксирован одиннадцатикратный рост продаж дезинфицирующих средств и защитных медизделий, иначе говоря, рост составил до 1100%!

Профессор, Марс Сафаров издал книгу с говорящим названием «Сибай в беде». Она представляет собой собственное расследование ученого о всех событиях, которые происходят в Сибае с конца 2018 года. Доктор химических наук, отметим, издал ее на свои средства. А распространяется она бесплатно.

«Я все книги таким образом издаю. Так было и с «Уфа под игом диоксинов» и «Спасем шиханы». Считаю, что темы, озвученные в них, касаются абсолютного каждого жителя Башкирии. И мы так считаем.

Все мы догадывались, но теперь догадки, предположения и сомнения, кажется, подтверждены. В минздраве Башкирии, похоже, ведут совершенно иную карту смертности от коронавируса и она едва ли соответствует реальности. Все дело в том, что Росстат отчитался о большем числе умерших от коронавируса в Башкирии.

Тем временем список памяти погибших из-за коронавируса пополнился еще двумя медиками из Башкирии. Всего сейчас жертвами коронавируса признаны четыре медицинских сотрудника из Башкирии.

На брифинге в министерстве здравоохранения республики замминистра ведомства Ирина Кононова попыталась ответить на вопрос о непоступивших выплатах медикам Башкирии. Она заявила, что средства все-таки выплачиваются. Но как тогда объяснить тот факт, что медработники Белебеевской ЦРБ получили свои положенные выплаты только после того, как вмешалась прокуратура? Очевидно, что требования медработников систематически игнорировались.

От себя добавим, что в ведомстве по-прежнему стараются не распространяться ни о случаях заражения, ни о случаях смертности, ни о том, как именно распространяется инфекция по населенным пунктам. Журналистам, как метко подметил в одной из своих статей наш коллега Андрей Королев, приходится буквально «выгрызать, выуживать хоть какую-либо информацию о реальной ситуации с коронавирусом в регионе».

В своем материале он как раз рассуждает о том, почему эпидемия коронавируса уже перестает быть актуальной.

На этой неделе два осужденных педофила попросили о помиловании. Среди них — Александр Валеткин, жестоко убивший и изнасиловавший 11-летнюю школьницу в Уфе. Им, как и следовало ожидать, отказали.

Стало известно, кто получит миллионные гранты на развитие языков народов республики. Суммы приличные, но речь, правда, идет о башкирском, русском и татарском языках. А может этого и достаточно?

Уфимские феминистки требуют прекратить уголовное дело против режиссера, художницы и администратора паблика «Монологи вагины» - активистки вышли на серию одиночных пикетов в башкирской столице. Участницы пикета потребовали прекратить уголовное дело против активистки из Комсомольска-на-Амуре. Присоединяемся к девушкам.

Сразу два чудовищных по своему результату ДТП произошли на этой неделе в Башкирии.

16 июня около полудня в селе Иглино 37-летний таксист «Ситимобила», находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил двух девушек. Школьницы возвращались домой после вручения аттестатов. Одна из них скончалась.

18 июня трагедия повторилась в Стерлитамаке. Около 10 часов вечера пьяный таксист на улице Горького наехал на двух девочек 13-14 лет. От наезда они получили серьезные травмы, одна из них скончалась в больнице.

24 июня вся страна будет наблюдать за Парадом Победы в Москве. Радий Хабиров же принял решение Парад все-таки перенести на осень. Признаться, вздохнули с облегчением. Нам бы голосование за поправки в коронавирусное время пережить...

Кстати, насчет поправок. Членов участковых избирательных комиссий тестировать на коронавирус не будут. В ЦИКе Башкирии сочли это нецелесообразным.

Должностные лица «Уфаводоканала» обвиняются в хищении миллионов. Следствие установило, что с 29 мая 2018 года по 28 февраля 2020 года неустановленные представители ООО «Тандем», действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами МУП «Уфаводоканал», заключали фиктивные договоры на выполнение работ по вывозу, утилизации осадков сточных вод очистных сооружений и передаче ООО «Тандем» иловых осадков. Таким образом было совершено покушение на хищение имущества «Уфаводоканала».

Мы регулярно пишем о несправедливости в отношении инвалидов республики. Для того, чтобы чиновники обратили на них внимание, инвалидам приходится добиваться справедливости через суд, но этот метод тянется на несколько лет и не всегда срабатывает.

Скандал разворачивается в одном из ведущих вузов республики. Уфимка, выпускница-магистрантка Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы Райса Мухина обвинила членов выпускной квалификационной комиссии в плагиате своей научной работы, посвященной грамматике английского языка. Девушка признается, что хочет... выбросить свой красный диплом. А мы удивляемся оттоку молодых людей из республики.