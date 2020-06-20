«Европлан» отказывает давать в лизинг автомобили премиум-класса в СКФО

«Новые известия» пишут, что вместе с тем, не конкретизируются территории, поскольку субъекта Северный Кавказ в России нет. Есть Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Адыгея. Территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовская область, условно считаемые Северным Кавказом.

Решение «Европлана» является в какой-то мере странным: в 2015 году фирму купили Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев — этнические ингуши. Соответственно, им должно быть известно, для преимущественного числа мужчин Северного Кавказа автомобиль премиум класса – это вопрос престижа.

Заявление «Европлана» уже вызвало отрицательный резонанс по признакам явной дискриминации. Такого рода положение может спровоцировать конфликты с компанией. Вместе с тем, автоэксперты выступают в поддержку «Европлана» из-за повышенной аварийности на дорогах в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ряд аналитиков считают причиной запрета существенную статистику хищения автомобилей премиум класса в этих регионах.