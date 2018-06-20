В Уфе сотрудники «Башкирэнерго» наказаны за гибель птиц

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку по обращению регионального отделения Русского географического общества, представители которого были возмущены массовой гибелью птиц от поражения электротоком. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Как оказалось, в соответствии с требованиями законодательства о животном мире, на линиях связи и электропередач должны быть установлены специальные защитные устройства, предотвращающие гибель птиц от поражения током. Однако ООО «Башкирэнерго» не позаботилось о том, чтобы такие устройства были на всех линиях электропередач.

В итоге при осмотре территории возле ЛЭП в Демском районе Уфы представители Русского географического общества с ужасом обнаружили опорами сетей электроснабжения останки свыше 50 птиц.

После их обращения природоохранный прокурор внес руководству компании представление, по итогам рассмотрения которого была разработана программа мероприятий по защите птиц от гибели на электроустановках.