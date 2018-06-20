В Уфе пройдет парад выпускников

21 июня в 18:30 во дворце творчества «Орион» пройдет торжественная церемония чествования родителей выпускников, куда приглашены родители, чьи дети принимали активное участие в жизни школы, становились неоднократными призерами в различных творческих конкурсах и спортивных состязаниях, сообщили в пресс-службе администрации города.