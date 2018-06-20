В Уфе пройдет парад выпускников

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Он пройдет в Демском районе столицы.
21 июня в 18:30 во дворце творчества «Орион» пройдет торжественная церемония чествования родителей выпускников, куда приглашены родители, чьи дети принимали активное участие в жизни школы, становились неоднократными призерами в различных творческих конкурсах и спортивных состязаниях, сообщили в пресс-службе администрации города.
23 июня в 20:00 там же состоится торжественный парад «Выпускник-2018». В программе мероприятия: поздравление официальных лиц и виновников торжества, вручение выпускникам золотых медалей, концертные номера в исполнении творческих коллективов района.
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