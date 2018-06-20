«РАД» может стать единственным продавцом имущества всех банков-банкротов

Как сообщает газета «Новые известия», Агентство по страхованию вкладов (АСВ) решило найти организацию, которая смогла бы помочь компании в реализации активов, которые перешли в АСВ в результате процедур по предупреждению банкротства многих банков. По итогам проведенного тендера победителем стала компания АО «РАД». Это означает, что «РАД» теперь является полноправным регулятором всех активов ликвидируемых финансовых организаций. Тем не менее, в представительстве компании «Финанс-Абсолют» посчитали данные торги нелегитимными, так как, по их словам, тендер являлся условным, а АСВ уже давно выбрала в качестве реализатора ООО «РАД». В доказательство своих слов «Финанс-Абсолют» ставит в пример тот факт, что со своей стороны АСВ преднамеренно ограничило участие в торгах всех хозяйствующих субъектов, кроме одного.

«Финанс-Абсолют» отправила на рассмотрение в ФАС жалобу, в тексте которой указывается на явную дискриминацию по условиям тендера: АСВ требовало от исполнителя нахождения в перечне юридических лиц от имени Российской Федерации для проведения продажи приватизируемого федерального имущества. Стоит отметить, что этот список является закрытым, и, соответственно, многие желающие компании не имели права принимать участия в тендере.

В ФАС удовлетворили жалобу «Финанс-Абсолют», однако постановление вышло только через пять дней после окончания приема заявок на торги. То есть оно никак не повлияло на условия АСВ.