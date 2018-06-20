Ольга Бузова предложила парам участвовать в акции ИНВИТРО

Ольга Бузова разместила в своем Instagram-аккаунте пост на «щекотливую» тему, пишет newstracker.ru. В сообщении она отметила всю важность и необходимость прохождения обследования на наличие ИППП, особенно отметила то, что анализы следует сдавать минимум раз в полгода. Акция «Серьезные отношения» проводится во всех медицинских офисах ИНВИТРО до 30 июня, где каждый неравнодушный может сдать анализы на наличие (или отсутствие) интимных заболеваний с хорошей скидкой.

Кроме этого, телеведущая призывает всех своих подписчиков следить за состоянием всего организма в целом, ведь, как отмечает певица, выдержать современный ритм жизнь поможет только крепкое здоровье.