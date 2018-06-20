ЕС даст адекватный ответ на увеличение пошлин США
Сегодня, 00:41Общество
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С пятницы Евросоюз вводит дополнительные сборы за ввоз на свою территорию ряда американских товаров.
Утвержденные меры станут ответом ЕС на увеличение торговых пошлин со стороны США. Об этом 20 июня пишет газета «Известия».
Ранее Вашингтон повысил ввозные пошлины на сталь и алюминий из государств, входящих в Евросоюз. Последний в свою очередь ответил зеркально. Кроме стали и алюминия дополнительными пошлинами страны ЕС обложат американские аграрные продукты и ряд других товаров из США.
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