ЕС даст адекватный ответ на увеличение пошлин США

Утвержденные меры станут ответом ЕС на увеличение торговых пошлин со стороны США. Об этом 20 июня пишет газета « Известия ».

Ранее Вашингтон повысил ввозные пошлины на сталь и алюминий из государств, входящих в Евросоюз. Последний в свою очередь ответил зеркально. Кроме стали и алюминия дополнительными пошлинами страны ЕС обложат американские аграрные продукты и ряд других товаров из США.