В Уфе православные и мусульмане вымаливали мир на Украине

– Мы сегодня молились о мире в нашей стране и о том, чтобы господь послал здравие и спасение не только нам, православным, - сказал глава Башкортостанской митрополии Никон. – Мы просим о народе мира, обо всех людях, независимо от национальности, верующих и неверующих. Мы просим мира на Украине, где сейчас идет гражданская война. Там проживают не только русские и украинцы, но и представители других национальностей и вероисповеданий. Они также терпят эти невзгоды и убийства.

Верховный муфтий попытался ответить на вопрос, почему на Украине вспыхнула война.

- Это случилось потому, что мы были далеки друг от друга, - уверен Талгат Таджуддин. - Мы рядом, а Америка очень далеко, за океаном, в тысячах километрах. И потому мы сегодня молились вместе с нашими православными братьями о том, чтобы всевышний образумил наших братьев, которые живут на Украине, подарил им мир и спокойствие. Кто бы там ни был президентом, какой бы там строй ни был, мы соседи и должны дружить. За что они там воюют?

Верховный муфтий задался вопросом, что стало причиной трагедии на Украине. По его мнению, междоусобная брань стала возможна потому, что люди утратили любовь и веру.

– Только вчера называли друг друга братьями-славянами, жили в братской семье советских народов и вдруг пошли друг против друга. Нас всегда объединяла единая Отчизна, наши предки веками сохраняли ее, защищая от иноземного врага. Неужели мы вместе на одной земле не уместимся? - обратился он к верующим. – В России уместились, в Башкортостане вместе живем на одних улицах, на одних заводах работаем, наши дети в одних школах учатся. Мы не хотим, чтобы у нас все произошло, как на Украине, а потом чтобы в Америке молились о нас, одновременно переправляя миллиарды долларов.

Талгат Таджуддин призвал всех жителей России, независимо от национальности и вероисповедания, держаться вместе и молиться о даровании мира.

Митрополит Никон отметил, что в Башкирии на протяжении многих сотен лет две главные конфессии живут мирно. Священнослужитель уверен, что мир и спокойствие в регионе стали возможны потому, что люди здесь с уважением относятся к вере друг друга.

– Своей жизнью, трудом, отношением мы показываем не только толерантность и терпение, а уважение, - заявил он. – Мы видим, что на нашей земле есть взаимоуважение, которое основано на любви и на том, чему нас учат ислам и православие.