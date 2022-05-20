Закон об отмене штрафов за уличную торговлю в Башкирии заработал с сегодняшнего дня

Закон об отмене штрафов за уличную торговлю в Башкирии заработал с сегодняшнего дня
Закон об отмене штрафов за уличную торговлю в Башкирии заработал с сегодняшнего дня
Вчера, 14:44ОбществоАзамат НуховФото: Кристина Семенчук / 1MI
С сегодняшнего дня в Башкирии вступает в силу закон, отменяющий штрафы за торговлю в неустановленных местах. Ранее об отмене штрафов высказался председатель Курултая Константин Толкачев

В Башкирии с сегодняшнего дня вступает в силу закон, согласно которому в республике временно отменят штрафы за уличную торговлю. С законодательной инициативой несколькими неделями ранее выступили депутаты Курултая республики.

Сообщается, что штрафы за торговлю в неустановленных местах отныне не коснутся граждан, некоммерческих организаций, предпринимателей, юридических лиц и их работников. Также ранее стало известно, что на данный момент в столице республики насчитывается 32 площадки, на которых расположены 682 торговых места.

По мнению председателя Курултая Константина Толкачева, отмена штрафов за торговлю в неустановленных местах может стать подспорьем для пенсионеров Башкирии, которые часто выходят на улицы города, чтобы продать фрукты и овощи со своего огорода.

Напомним, с требованием «не гонять бабушек» выступил Радий Хабиров. Ранее за несанкционированную торговлю полагался штраф до 150 тысяч рублей.

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