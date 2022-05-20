Юрий Шевчук не дал показаний после концерта в Уфе сославшись на 51 статью Конституции

Напомним, после пылкой речи музыканта на концерте в Уфе 18 мая на него был составлен протокол по административной статье за дискредитацию ВС РФ, дело уже передано из Советского суда в Уфе в Санкт-Петербург по месту жительства артиста. По неподтвержденной информации телеграм-канала BAZA против Шевчука могут инициировать и уголовное преследование по статье «о фейках».