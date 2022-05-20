Юрий Шевчук не дал показаний после концерта в Уфе сославшись на 51 статью Конституции

Юрий Шевчук не дал показаний после концерта в Уфе сославшись на 51 статью Конституции
Юрий Шевчук не дал показаний после концерта в Уфе сославшись на 51 статью Конституции
Вчера, 21:08ОбществоИрина ДеревянчукФото: телеграм Павла Чикова
Фотографию на которой за подписью Юрия Шевчука сообщается об отказе от дачи показаний опубликовал правозащитник Павел Чиков.

Стало известно, что фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук, которого после концерта в Уфе 18 мая за кулисами увели на разговор правоохранители, не стал давать показаний, а сослался на данное ему Конституцией право, упомянув 51-ю статью Конституции РФ, которая гласит, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого».

Известный правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил, что материал уже направляется из Уфы в Петербург, где в Дзержинском суде его ожидает адвокат Александр Передрук, принявший защиту лидера группы ДДТ.

Напомним, после пылкой речи музыканта на концерте в Уфе 18 мая на него был составлен протокол по административной статье за дискредитацию ВС РФ, дело уже передано из Советского суда в Уфе в Санкт-Петербург по месту жительства артиста. По неподтвержденной информации телеграм-канала BAZA против Шевчука могут инициировать и уголовное преследование по статье «о фейках».

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