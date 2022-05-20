Врач-терапевт объяснила, почему болит спина

В интервью IZ врач объясняет, что негативных факторов, влияющих на здоровье, может быть масса. Это следы перенесенных травм, растяжение связок и мышц из-за чрезмерной физической нагрузки, заболевания позвоночника, патологии в суставах и проблемы с обменом веществ.
Помимо этого, вызвать боль может неподвижный ритм жизни, повышение веса, переохлаждение.
Чтобы поставить точный диагноз, необходимо исследовать все симптомы. Врач советует, сразу обращаться к неврологу или терапевту при возникновении дискомфорта в спине.
Для профилактики рекомендуется делать зарядку и периодически консультироваться у специалистов.