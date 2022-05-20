В проект «20 главных событий России за 20 лет» включен рост экономики страны

С конца 1990-х в РФ поменялся политический и экономический курс. Благодаря этому в государстве вырос ВВП. В 2000 году он равнялся десяти процентам, а в следующих годах он колебался от пяти до восьми процентов в год. Вместе с этим активно началось производство в тяжелой и легкой промышленности, а также в пищевом производстве и строительной сфере. К примеру, рост производства в обрабатывающих областях промышленности к 2007 году стал равняться 77%. В производстве машин и оборудования он составил 91%.