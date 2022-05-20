В проект «20 главных событий России за 20 лет» включен рост экономики страны

Политические аналитики, социологи и представители СМИ узнают, какие именно эпизоды в современной истории повлияли на жизнь молодежи. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 до 35 лет.
С конца 1990-х в РФ поменялся политический и экономический курс. Благодаря этому в государстве вырос ВВП. В 2000 году он равнялся десяти процентам, а в следующих годах он колебался от пяти до восьми процентов в год. Вместе с этим активно началось производство в тяжелой и легкой промышленности, а также в пищевом производстве и строительной сфере. К примеру, рост производства в обрабатывающих областях промышленности к 2007 году стал равняться 77%. В производстве машин и оборудования он составил 91%.
Этот экономический рост привел к повышению реальной прибыли населения и сокращению уровня бедности. Доля бедных снизилась с 29% в 2000 году до 13% в 2007 году. Особый вклад в экономическую составляющую страны сделала сфера налогообложения. Снизилось общее количество налогов, которые должны были выплачивать организации. При этом нагрузка на участников рынка сократилась с 35% до 27,5%, что привело к «обелению» экономики — организации уже не прятали свою прибыль. Это сказалось на повышении сбора налогов по России.
Ключевое бремя было перераспределено в сторону нефтяного сектора, именно здесь получали максимальный доход. При этом удачная конъюнктура, учитывая высокие цены на углеводороды на мировом рынке, помогла сбалансировать интересы участников данного процесса.
Известно, что в конце 2014 года произошло падение курса рубля в государстве, начался валютный и социально-экономический кризис, при котором снизились цены на нефть. Но несмотря на это, в 2017 году ускорился рост ВВП, а инфляция рекордно снизилась. Также улучшилось положение на рынке труда, и повысились заработные платы.
Российская экономика стала гибкой и готовой в кратчайшее время ответить на внешние вызовы благодаря своему умению быстро восстанавливаться от потрясений. К тому же крепкий фундамент, умноженный на социальную ответственность страны, сделает экономику России стабильной.