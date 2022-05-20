В Чите этой весной пройдет IX Забайкальский международный кинофестиваль

В Чите этой весной пройдет IX Забайкальский международный кинофестиваль
В Чите этой весной пройдет IX Забайкальский международный кинофестиваль
Вчера, 11:41ОбществоФото: pxhere.com
В Чите с 26 по 29 мая состоится IX Забайкальский международный кинофестиваль. Это единственный международный кинофестиваль в стране, который пройдет весной 2022 года. Все другие фестивали, такие как «Кинотавр» и Московский, перенесены на более поздний период.

Забайкальский кинофестиваль не проводили два года в связи с коронавирусной инфекцией. Из-за этого забайкальцы сейчас его очень ждут, а организаторы стараются его наполнить чем-то интересным.

Гостями кинофестиваля станут Дмитрий Харатьян, Екатерина Шпица, Анна Ардова, Сергей Пускепалис и многие другие известные артисты и режиссеры. На протяжении четырех дней на фестивале будут презентовать лучшие киноленты современности, а также премьеры. Зрители смогут пообщаться со звездами.

Несмотря на нынешнюю ситуацию в мире, фестиваль сохранил свой международный статус и традиции. В конкурсную программу вошли киноленты из Франции, Грузии, Китая, Японии и совместный турецко-иранский фильм.

Кроме того, забайкальцы смогут поучаствовать в мастер-классах, а также творческих встречах с актерами и режиссерами. Их ждут также спектакли и конкурсы короткометражных фильмов и сценариев.

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