Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил появление доступной ипотеки в РФ

Национальный проект «20 главных событий России за 20 лет» представляет холдинг 1MI. Свою поддержку проекту оказывает Институт развития интернета. Эпизоды новейшей истории, которые заметнее всего отразились на жизни молодежи, выясняют социологи, журналисты и политические аналитики.

В 1997 году долги государства по пенсионным выплатам составляли 17 триллионов рублей, по детским пособиям – 10 триллионов, по пособиям по безработице – два триллиона рублей. Сумма пенсий в те времена едва достигала 44% от прожиточного минимума. Ветеран Сергей Веденский в этом году отметил 70-летний юбилей. Он недоволен, что сегодня его поколение ругают за критику проведения резких перемен в государстве и требование стабильности. Пенсионер заявил, что нынешняя молодежь не жила в его времена. Подрастающее поколение не представляет, чем могут обернуться перемены для них и их близких. Веденский пояснил, что в 2000-х годах пенсию ему стали платить день в день. Это настоящее чудо. Пожилым людям сегодня есть с чем сравнивать. Они свою позицию основывают на опыте, а не на мечтаниях о том, как будет лучше. Российские пенсионеры помнят, как было хуже. В настоящее время уровень социальной поддержки россиян можно назвать одним из наиболее передовых на планете. Речь идет об автоматическом назначении выплат, их коррекции в зависимости от изменения ситуации и регулярной индексации. В Российской Федерации базовый социальный пакет охватил все возрасты и соцгруппы. Например, материнский капитал назначают даже за первенца. Его сумма превышает 500 000 рублей. Около 60 000 рублей составляет минимальное пособие по беременности и родам. Единовременное пособие при рождении ребенка превышает 18 000 рублей. Все это привычно слуху. Ежемесячные выплаты на малышей, чьи отцы проходят срочную службу в армии, достигают 12 000 рублей, 29 тысяч рублей выдается беременной супруге призывника еще во втором триместре. Регулярное пособие на детей и подростков из неполных семей — свыше 5 000 рублей. Еще 10 000 рублей составляет разовая выплата на каждого школьника в государстве. В наши дни в РФ дети получают компенсацию за дополнительные занятия и кружки, посещение учреждений культуры и летний отдых. Кроме того, давно и качественно функционируют механизмы по улучшению жилищных условий. Здесь имеется в виду выделение бесплатной земли под дачу и программы по увеличению жилой площади исходя из нормативов. Всего в стране выплачивают десятки пособий и действуют другие меры поддержки. Бывает, что многие граждане узнают о причитающихся им субсидиях от государства в момент автоматического их получения.

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