На Шевчука после речи на концерте в Уфе могут завести уголовное дело «о фейках»

На Шевчука после речи на концерте в Уфе могут завести уголовное дело «о фейках»
На Шевчука после речи на концерте в Уфе могут завести уголовное дело «о фейках»
Вчера, 15:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Следком планирует внимательно изучить не только уфимский концерт Шевчука, но и другие выступления, где он высказывался против спецоперации, передает телеграм-канал BAZA 20 мая.

После концерта группы «ДДТ» в Уфе 18 мая появилось немало информационных поводов, от новой песни «Уфа», до появления силовиков за кулисами «Уфа-Арены». Уже вчера, 19 мая, официально было подтверждено, что на артиста был составлен административный протокол по новой статье за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Однако, как сообщает телеграм-канал, правоохранители намерены искать в действиях Юрия Шевчука состав уже уголовного преступления, а именно уличить музыканта в нарушении статьи 207.3 уголовного кодекса за фейки о российской армии.

По сообщению телеграм-канала, решение принимать намерены оперативно, в ближайшие дни. Для этого силовикам придется изучить материалы и речь рокера с концертов. Так, например, BAZA напоминает о речи артиста на концерте в городе Тула в конце февраля, когда статьи за дискредитацию ВС РФ еще не было.

Телеграм-канал со ссылкой на источник также сообщает, что в случае возбуждения уголовного дела оно будет расследоваться по месту жительства Шевчука. К слову, в Петербург уже ушло административное дело из Советского суда Уфы.

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