Молодые учёные из 19 стран мира выступили на форуме в горном университете Петербурга

В Санкт-Петербургском горном университете прошел международный форум-конкурс молодых ученых «Актуальные проблемы недропользования». Здесь побывали более 900 человек из 19 стран, среди которых Алжир, Венгрия, Иран, Китай и Нигерия.

Участниками такого мероприятия становятся молодые российские и иностранные ученые, которые в будущем должны стать частью научной и инженерной элиты своих стран. Форум представляет собой международную дискуссионную площадку, где можно обменяться мнениями о путях развития горного и нефтегазового секторов, а также наладить деловые и научные связи, передает forpost-sz.ru. Выступая на открытии форума, ректор горного университета Владимир Литвиненко заявил о необходимости объединяться странам, которые имеют большие запасы углеводородов или стратегических металлов. По его словам, это нужно для того, чтобы самим распоряжаться имеющимися ресурсами, «а не отдавать их на откуп Западу». Также ректор отметил, что для извлечения выгоды из сырья нужно развивать науку, воспитывать грамотных инженеров, принимать рациональные законы. «Нам нужны новые знания, которые будут способствовать созданию прогрессивных технологических цепочек и более эффективной эксплуатации месторождений. Эту задачу предстоит решать именно вам», — отметил Литвиненко. На этот раз много времени на форуме отвели работам участников из ЛДНР. Например, темой исследования аспирантки 2-го курса Донецкого политеха (ДонНТУ) Марии Крахмаль стала дополненная реальность. Она поставила задачу усовершенствовать методики по отслеживанию ключевых точек в окружающем нас пространстве, чтобы создавать максимально правдоподобные цифровые объекты, «дорисованные» умными очками. В том, что подобные изыскания крайне важны для будущего Донбасса, не сомневается проректор по научной работе ДонНТУ Сергей Борщевский. Он напомнил, что региону предстоит восстановление — он станет участником программы «Двойной диплом», то есть получит право выдавать своим выпускникам документы о высшем образовании российского образца. Также за каждым из вузов Донбасса будет закреплен партнерский вуз из России. Шефство над ДонНТУ взял Санкт-Петербургский горный университет.

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