Минеева: В Москве стартовал сбор заявок по программам поддержки работников

Столичные власти начали собирать заявки на участие в программах поддержки работников, которые могут быть уволены в связи с экономической ситуацией. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой, это реально может помочь бизнесу сохранить сотрудников.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на мнение Минеевой, она считает самым главным для предприятий, которые пострадали из-за санкций, сохранить бизнес и свою команду. Благодаря новым программам даже в нынешней непростой ситуации можно не только сохранить сотрудников, но и переобучить их под современные потребности предприятия. Бизнес получит необходимую ему поддержку, а рынок труда сохранит свою устойчивость. «Город готов помочь им в этом, задействовав ресурсы службы занятости», — уточнила Минеева. Работодателям, прошедшим отбор, можно рассчитывать на получение грантов, которые предоставляются в виде субсидий. Заявки принимаются до 24 мая. По информации заместителя столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в апреле вышло постановление за подписью мэра Москвы Сергея Собянина о запуске программ, согласно которым работодатели и сотрудники получат поддержку в условиях санкций. В них включат временные и общественные работы, программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промпредприятий, которые рискуют быть уволенными. А также помогут адаптироваться сотрудникам к новым рабочим местам. Заявки от компаний, желающих участвовать в программах, уже собираются. По словам Раковой, программы поддержки направлены на сохранение устойчивости на рынке труда. С этой целью из федерального бюджета выделили 3,36 миллиарда рублей. Столичные власти ожидают, что в стабильно развивающихся компаниях может быть создано свыше 58 тысяч дополнительных рабочих мест, которые могут занять люди, находящиеся под риском увольнения. Для участия в отборе работодатели должны, выбрав программу, подать необходимые документы в офис флагманского центра занятости «Моя работа», который расположен по адресу: ул. Щепкина, д. 38, стр. 1. После чего компании проверят, насколько они соответствуют всем критериям, свою оценку даст экспертный совет, и при положительном решении будет заключен договор. Компаниям, готовым принять на работу свыше 200 человек, которые могут быть уволены, на временные рабочие места, частично компенсируют затраты, связанные с выплатой зарплаты персоналу, страховых взносов на каждого сотрудника и материально-техническим оснащением рабочего места. Работодателям, трудоустроившим свыше 300 работников в течение трех месяцев и адаптировавшим их к новому рабочему месту, предоставят гранты. Это будут субсидии на компенсацию затрат. Организациям, нуждающимся в тех, кто будет выполнять социально полезные общественные работы, можно рассчитывать на получение субсидий, которые частично компенсируют их затраты, связанные с выплатой заработной платы и страховых взносов на каждого сотрудника. Такие компании могут трудоустроить новых работников из числа тех, кто зарегистрирован в службе занятости населения.

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