Константин Хабенский и Марина Кравец станут амбассадорами банка «Открытие»

Константин Хабенский в новой рекламной кампании выступит в роли мэтра, опытного актера и наставника. Марина Кравец сыграет уже популярную актрису, желающую испытать себя на новом поприще, ученицу Мастера. Хабенский в сюжетах сфокусирован на передаче Кравец всего, что ему известно об актерском мастерстве и высоком искусстве. Кравец открыта ко всему новому. Она хочет обучаться у наставника, однако не упускает момента противопоставить урокам мастерства собственный практический опыт и понимание реальности.