Константин Хабенский и Марина Кравец станут амбассадорами банка «Открытие»

Константин Хабенский и Марина Кравец станут амбассадорами банка «Открытие»
Константин Хабенский и Марина Кравец станут амбассадорами банка «Открытие»
Вчера, 15:46Общество
Банк «Открытие» 23 мая даст старт первой федеральной рекламной кампании с амбассадорами банка - актером Константином Хабенским и телеведущей Мариной Кравец.

Она посвящена особому предложению банка: клиенты, которые оформили карту Opencard, получат кешбэк 5% на все покупки.

Акцент для укрепления уже привычного имиджа «Открытия» как прогрессивного банка с позитивным взглядом в будущее сделан на новых выгодных предложениях, высоком качестве клиентского сервиса и скорости обслуживания.

Новые амбассадоры бренда должны повысить оригинальность и яркость образа «Открытия». Здесь имеются в виду ведущий актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, общественник, народный артист России, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский и телеведущая, радиоведущая, обладательница премии "ТЭФИ", единственная девушка - резидент шоу Comedy Club на ТНТ Марина Кравец.

Константин Хабенский в новой рекламной кампании выступит в роли мэтра, опытного актера и наставника. Марина Кравец сыграет уже популярную актрису, желающую испытать себя на новом поприще, ученицу Мастера. Хабенский в сюжетах сфокусирован на передаче Кравец всего, что ему известно об актерском мастерстве и высоком искусстве. Кравец открыта ко всему новому. Она хочет обучаться у наставника, однако не упускает момента противопоставить урокам мастерства собственный практический опыт и понимание реальности.

Задача новых амбассадоров заключается в масштабировании коммуникации, привлечении внимания зрителей к рекламе и поддержке устойчивого интереса к продуктам банка, сказал руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров.

Собеседник издания добавил, что во время рассмотрения кандидатур на роль новых селебрити банка Константин Хабенский был абсолютным лидером. Актер остается символом надежности, доверия и уверенности. Он известен и многогранен, он «не такой, как все». Марина Кравец – активная, позитивная и открытая. Она привлечет жизненную энергию, связь с молодой аудиторией, юмор.

Свою рекламную кампанию банк «Открытие» в новой концепции запустит в понедельник, 23 мая, на федеральных телеканалах и в диджитал-каналах.

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