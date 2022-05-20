Больше всего летальных отравлений наркотиками выявили в Уфе, Стерлитамаке и Салавате

Из документа ведомства следует, что городами анти лидерами по количеству смертельных исходов от отравлений наркотическими веществами в Башкирии стала столица республики Уфа. В городе в 2021 году от отравлений наркотиками скончались 137 человек. 15 человек по той же причине скончались в 2021 году в Стерлитамаке. Почти в три раза меньше жизней унесли отравления наркотиками в городе Салават, там по этой причине скончались 6 человек.