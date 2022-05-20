233 молодых IT-специалиста из Башкирии подали заявление на отсрочку от службы в армии

Такую меру господдержки в виде отсрочки в России предлагают специалистам с профильным высшим образованием и опытом работы в IT от 1 года.

233 айтишника из Башкирии подали заявления на отсрочку от срочной службы в армии. Это позволяет сделать федеральная мера поддержки от государства, которая по словам главы минцифры Башкирии Геннадия Разумикина позволит специалистам продолжить свою работу. Данная мера распространяется на граждан призывного возраста, то есть с 18 до 27 лет. Однако есть ряд условий, это наличие высшего образования и опыт работы в сфере IT от 1 года. Рассматривать поданные в Башкирии 233 заявления начнут в первый день лета. Башкирия же оказалась на седьмом месте в стране по количеству заявлений на отсрочку айтишникам. Напомним, вчера Mkset сообщал о том, что в Башкирии в розыске находятся 612 призывников, пока же план по призывникам в регионе выполнен лишь на 22%.

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