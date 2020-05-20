«Скорбь на расстоянии»: почему в Башкирии до сих пор запрещено посещать кладбища

В Башкирии с 12 мая Радий Хабиров заметно смягчил режим самоизоляции вслед за рекомендацией президента России Владимира Путина. В городе открыли все скверы, парки и аллеи. Жители могут спокойно передвигаться по городу, ездить на дачу и в сады, однако на улице можно появляться только в маске. Помимо этого разрешено ездить на охоту и рыбалку, посещать магазины с соблюдением эпидемиологических норм.

В то же время, мнение властей по поводу посещения кладбищ не изменилось – находиться там по-прежнему строго запрещено. Разгар пандемии выпал на множество православных и мусульманских праздников: Пасха, Родоница, на следующей неделе жители республики отметят Уразу-байрам. Чаще всего почтить память умерших родных люди предпочитают в эти дни. Только в этом году такой возможности у них нет.

— Люди идут, но их разворачивают. Многие плачут. Ну как так, на родительский день даже не смогли попасть к родным. Они не понимают, почему парки и скверы открыты, а на кладбища попасть невозможно, чтобы могилки навестить, убраться там. Говорят, родные им снятся даже, — возмущается уфимка.

Ворота закрыты на замок. За территорией смотрит охранник. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фотограф Медиакорсети Артур Салимов побывал на Северном и Южном кладбищах Уфы. Ворота были закрыты, на территории есть охрана. Для обычных посещений проход закрыт. Пускают лишь тех, кто приехал хоронить. Нарушителей грозятся передать сотрудникам Росгвардии. Несмотря на это, люди ищут обходные пути. Например, на Южное кладбище некоторые жители столицы решаются пробраться через лес.

Несмотря на запрет люди пробираются на южное кладбище через лес. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

«Весь гараж забит похоронными товарами»

Помимо возмущенных граждан, страдает и похоронный бизнес. Уфимка Виктория Мазитова держит торговую точку в районе северного кладбища с 2012 года. Она оформила ИП и как добропорядочный предприниматель ежемесячно платит налоги. Сейчас, во время пандемии, доход от продажи искусственных цветов, венков и прочих ритуальных атрибутов упал до нуля.

— В Роспотребнадзор мы звонили, сказали, что работать нам можно. Но смысла особо нет, потому что люди не могут попасть на кладбище. У нас сезонный бизнес, доход основной идет в апреле, мае и июне, когда наступают православные и мусульманские праздники. Мы же в закупку товаров вкладываем свои деньги, закупаем все осенью-зимой. Убытки большие. У нас сейчас нет дохода вообще, — рассказывает Виктория Мазитова.

Единственные покупатели на сегодняшний день - люди, которые хоронят своих близких. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

По словам предпринимательницы, процесс подготовки к прибыльному сезону непростой. Искусственные цветы они заказывают в Москве, а металлические каркасы в Башкирии. Если не хватает средств – берут кредиты. Процесс создания композиций и подготовки товара к продаже происходит в домашних условиях. Только вот реализовывать в этом году приготовленные венки и цветы некуда.

— У нас весь гараж битком забит товарами. У меня четверо детей и, слава богу, есть пособия, которые выделили Владимир Путин и Радий Хабиров. Денег, конечно, немного, но есть на что кушать. А есть люди, которые сейчас вообще без денег сидят. Обычно к этому времени удается закрыть кредиты, а сейчас и не мечтаем об этом. Пока что единственные покупатели - это люди, которые едут хоронить. Если они что-то не докупили, мы им продаем, — рассказывает женщина.

По словам уфимки, только у Северного кладбища работают около 30 предпринимателей, и всем им сейчас непросто.

Предприниматели уже оплатили аренду боксов для продажи товаров, однако сидеть там смысла нет. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

«Кладбище что, самое опасное место?»

В других регионах процесс ослабления режима повышенной готовности и самоизоляции уже коснулся кладбищ. Так, например, в Самаре с 18 мая местным жителям разрешили посещать места захоронений. Условие одно – соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. С 8 мая разрешили посещать кладбища жителям Будённовска, в городе Кузнецк - с 1 мая.

С 19 мая открыли для посещений 14 муниципальных кладбищ города Томска. Жителям Татарстана разрешили ездить на кладбища. Для посещения необходимо зарегистрироваться в системе выдачи смс-пропусков и воспользоваться целью №4. На посещение мест захоронений дается один час.

В Уфе на кладбища пускают только для проведения похорон. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

По словам руководства похоронной службы Казани, в Татарстане запрет на посещение кладбищ был снят еще 6 мая. В то же время для участия в похоронных процессиях допускается не более 20 человек при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Люди должны быть в масках и перчатках, а после посещения кладбищ самостоятельно должны обработать руки, полость носа и рта. Уже 9 мая люди посетили места захоронений своих родных, провели там уборку. Спикер отмечает, что люди приходят на кладбища, но без фанатизма. Все соблюдают дистанцию и санитарно-эпидемиологические правила.

В Липецке кладбища открыты для посещений еще 28 апреля. На территорию не пускали без средств санитарной защиты. Также все соблюдали меры безопасности. А вот в Москве и Санкт-Петербурге вход на кладбища, также как у нас, допускается только для похоронных процессий. Местные жители надеются, что ограничения снимут 1 июня.

В Екатеринбурге кладбища для посещений официально закрыты, но по факту люди на них все равно приходят. Муниципалитет города закрыл ворота, но калитки остались открыты. Наличие масок там не проверяют – все это на ответственности самих посетителей. Сотрудники полиции или других служб еще ни разу не задерживали жителей города за посещение таких мест. Чего нельзя сказать об Уфе.

Напомним, 28 апреля в Уфимском районе на Михайловском кладбище произошел неприятный инцидент. Люди зашли через открытые ворота во время режима самоизоляции, чтобы провести уборку на могилах, однако выйти уже не смогли. Сотрудники местного сельсовета, которые увидели нарушителей, решили закрыть ворота и перегородить дорогу. Всё произошедшее участники конфликта записали на видео.

В беседе с корреспондентом Медиакорсети руководитель похоронной службы «УфаРитуал» Галина Рублева высказала мнение, что уфимские кладбища могут открыть только ближе к июню, несмотря на опыт других регионов.

— Кладбище - это такое место, что даже если уж туда зашли бабушки с детьми, можно ведь просто сказать «уважаемые, не нарушайте самоизоляцию». У нас на кладбищах сотрудники Росгвардии ходят. Даже за городом так не смотрят, как за кладбищами.

Мне тоже непонятно, почему парки открыты, а кладбища закрыты. У людей и так душевная боль в связи со сложившейся ситуацией. Для некоторых это ведь очень важно – отдать дань уважения родным. А сейчас это никому не дают делать. Можно ведь было хотя бы правила установить, по определенному количеству людей пускать. Тут задеты такие тонкие моменты, и люди от этого страдают, — считает Галина Рублева.

Попытки связаться лично с директором муниципального бюджетного учреждения «Комбинат специализированного обслуживания города Уфа» Русланом Кинзикеевым не увенчались успехом. На звонки и запросы ответов мы не получили, однако в приемной самого учреждения нам пояснили, что такой режим будет действовать до особых указаний.

Председатель Ассоциации похоронных организаций Эрнест Талисов проблем из-за закрытия кладбищ не видит. Он уверен, что все делается для безопасности людей.

— Да, где-то кладбища открыты, где-то закрыты. Тут вопрос решается на уровне органов местного самоуправления, главы нашей республики. На самом деле здесь есть высокий риск заражения, так как в прошлые года наблюдалось массовое скопление людей. Тем более периодически проводят захоронения людей, умерших от Covid-19. Так что считаю, что здесь действия правильны – это забота о нас, — сказал Эрнест Талисов.

Общественник и бывший сотрудник «Комбината спецобслуживания города Уфа» с 10-летним стажем Владимир Наумкин в разговоре с корреспондентом Медиакорсети отметил, что жителям республики и активистам нужно реагировать на этот запрет и писать во все инстанции. В этой ситуации он видит ущемление прав жителей.

Нарушителей грозятся сдать сотрудникам Росгвардии. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Я считаю, что люди должны писать жалобы, что у них нарушается ритуальный обряд соблюдения памяти умерших, что родные им снятся. А все просто принимают это как должное, чего-то боятся. Я бы написал на их месте заявление и распространил в правительство и прокуратуру. Людям закрыли рты и закрыли дорогу на кладбище. Нарушаются конституционные права на свободное передвижение. Кладбище что, самое опасное место? Между домами значит безопасно ходить, а между могилами опасно? — задается вопросом Владимир Наумкин.

В пресс-службе правительства республики пояснили, что при принятии такого решения упор делался на защиту пожилых людей, которые сейчас находятся в группе риска. День поминовения усопших, назначенный ранее указом главы республики на 2 мая, будет перенесен на лето.

— Поэтому о планах по открытию кладбищ пока рано говорить, все будет зависеть от ситуации с количеством зараженных и распространением инфекции, — уточнили в ответе.

К слову, накануне, 19 мая, Радий Хабиров подписал указ об ужесточении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет. А значит, они в любом случае не смогут выйти из дома для посещения каких-либо общественных мест, будь то парки, скверы или кладбища. Местные жители надеются, что им все же разрешат посетить могилы усопших родных, даже если для этого придется соблюсти все необходимые правила безопасности.