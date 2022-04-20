Власти Уфы обозначили список мест, где можно торговать бабушкам

Власти Уфы выделили 27 площадок для легальной реализации продукции, выращенной своими руками. Как уточняет пресс-служба мэрии Уфы, всего в городе имеется 634 торговых места.
Так, в Демском районе выделено 99 торговых мест, в Калининском — 175, в Кировском — 35, в Ленинском — 140, в Октябрьском — 95, в Орджоникидзевском — 49, а в Советском — 41 место.
Напомним, что на прошлой неделе глава Башкирии запретил «гонять» бабушек, которые торгуют на улице, вместо этого Хабиров велел покупать у них продукцию. Кроме того, поручил создать для садоводов, которые самостоятельно реализуют свой урожай на улицах, подобающие условия.