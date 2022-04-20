В селе в Башкирии засняли на видео голого мужчину, бегущего по улице на фоне церкви

В сеть попала видеозапись, которую засняли в селе Русский Юрмаш в Уфимском районе Башкирии. На кадрах бородатый мужчина бежит мимо церкви в неизвестном направлении, а оператор искренне недоумевает из-за отсутствия на мужчине одежды.
Однако на вопросы автора видео мужчина отвечает нечто бессвязное, про некую «симпатюльку» и проговаривает вероятную цель своей энергичной пробежки — «пепси-кола, пепси-кола».
Удалось ли обнаженному бегуну достигнуть своей цели — неизвестно, загадкой остается и то, каким образом он намеревался расплатиться за желанный бодрящий напиток, ведь карманы в его костюме Адама отсутствуют.
Mkset обратился в пресс-службу МВД по Башкирии для того, чтобы узнать, не поступало ли в полицию каких-либо обращений по данному поводу. Поступали ли они, узнаем чуть позже. Тем более что в России в последнее время участились случаи возбуждения дел по фактам оскорбления чувств верующих из-за фотографий, где частично обнаженные граждане фотографировались на фоне религиозных объектов. Данный же бегун мчался на фоне церкви в Страстную неделю, самую строгую неделю Великого поста перед Пасхой. Привлекут ли мужчину к ответственности - пока неизвестно.