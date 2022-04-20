В селе в Башкирии засняли на видео голого мужчину, бегущего по улице на фоне церкви

В селе в Башкирии засняли на видео голого мужчину, бегущего по улице на фоне церкви
В селе в Башкирии засняли на видео голого мужчину, бегущего по улице на фоне церкви
Сегодня, 14:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Оператор искренне удивился отсутствию одежды на мужчине, который бежал куда-то приговаривая «пепси-кола, пепси-кола», и опубликовал видео в соцсетях 20 апреля.

В сеть попала видеозапись, которую засняли в селе Русский Юрмаш в Уфимском районе Башкирии. На кадрах бородатый мужчина бежит мимо церкви в неизвестном направлении, а оператор искренне недоумевает из-за отсутствия на мужчине одежды.

Однако на вопросы автора видео мужчина отвечает нечто бессвязное, про некую «симпатюльку» и проговаривает вероятную цель своей энергичной пробежки — «пепси-кола, пепси-кола».

Удалось ли обнаженному бегуну достигнуть своей цели — неизвестно, загадкой остается и то, каким образом он намеревался расплатиться за желанный бодрящий напиток, ведь карманы в его костюме Адама отсутствуют.

Mkset обратился в пресс-службу МВД по Башкирии для того, чтобы узнать, не поступало ли в полицию каких-либо обращений по данному поводу. Поступали ли они, узнаем чуть позже. Тем более что в России в последнее время участились случаи возбуждения дел по фактам оскорбления чувств верующих из-за фотографий, где частично обнаженные граждане фотографировались на фоне религиозных объектов. Данный же бегун мчался на фоне церкви в Страстную неделю, самую строгую неделю Великого поста перед Пасхой. Привлекут ли мужчину к ответственности - пока неизвестно.

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