В больнице Башкирии повесили объявление с просьбой приносить свои шприцы и салфетки

Разумеется данная просьба удивила, если не возмутила пациентов и они разместили неоднозначное объявление интернете, где в ответ был получен комментарий ведомства, в котором сообщалось, что шприцов и спиртовых салфеток в больнице в достатке, а странное объявление на двери появилось из-за человеческого фактора – медсестра не так поняла коллег.