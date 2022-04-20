СКР возбудит дело о незаконном преследовании российских депутатов в Украине

СКР возбудит дело о незаконном преследовании российских депутатов в Украине
СКР возбудит дело о незаконном преследовании российских депутатов в Украине
Вчера, 15:12ОбществоФото: фрагмент видео
По поручению руководителя Следственного комитета РФ (СКР) Александра Бастрыкина в ближайшее время будет открыто уголовное производство по факту незаконного преследования российских парламентариев в Украине.

Сотрудники СБУ сообщили депутатам Государственной думы о том, что их «подозревают в нарушении территориальной целостности украинского государства», пишет RT.

Причиной решения стало то, что российские депутаты выполняли свои прямые обязанности. Они были участниками голосования по вопросу о ратификации договоренностей с признанными Россией ДНР и ЛНР, пояснили в пресс-службе СКР.

В Центральном аппарате ведомства будет возбуждено уголовное дело по статье 299 УК РФ. Она регламентирует привлечение заведомо невиновных граждан к уголовной ответственности, а также открытие уголовных производств на незаконных основаниях.

Глава СКР проинформировал также о намерении вести активное сотрудничество с Международным общественным трибуналом по вопросам, связанным с Украиной.

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