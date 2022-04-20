Сколько стоит оформить портрет ветерана для «Бессмертного полка» в Башкирии

Сколько стоит оформить портрет ветерана для «Бессмертного полка» в Башкирии
Сколько стоит оформить портрет ветерана для «Бессмертного полка» в Башкирии
Сегодня, 14:50ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В 2022 году акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате. Так, на шествие с транспарантами выйдут сотни жителей Башкирии. Mkset узнал в какую сумму обойдет распечатка портрета участника ВОВ в 2022 году.

В 2022 году акция «Бессмертный полк» пройдет в традиционном очном формате. Так, жители Башкирии смогут принять участие в шествии с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны. Однако для этого необходимо распечатать фотографии, сделать транспаранты и штендеры. Mkset узнал, в какую сумму обойдется подготовка портрета для акции «Бессмертный полк» в 2022 году.

Отметим, что заказать транспарант можно онлайн или лично в копицентрах, изготовление, как правило, занимает от одного до двух дней.

Так, стоимость транспаранта с одной фотографией, согласно открытым данным, будет варьироваться от 400 до 900 рублей в зависимости от формата фотографии, а с двумя фотографиями — от 750 рублей. Готовый штендер без фотографии, как правило, можно приобрести в супермаркете в отделе с канцелярией за 149-200 рублей.

Важно, что в текущем году распечатать портрет участника Великой Отечественной войны можно бесплатно. Как сообщила заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, сделать это можно в МФЦ или в отделениях «Почты России».

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