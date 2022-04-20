Школьница из Башкирии покончила с собой и оставила предсмертную записку

Школьница из Башкирии покончила с собой и оставила предсмертную записку
Школьница из Башкирии покончила с собой и оставила предсмертную записку
Вчера, 15:46ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
15-летняя школьница в одном районов Башкирии свела счеты с жизнью, сообщает издание «КП-Уфа».

Стало известно, что в одном из районов Башкирии, утром 19 апреля, 15-летняя школьница покончила с собой. Как уточняет издание «КП-Уфа», тело девочки обнаружил отец, когда пришел домой на обед. Сельский фельдшер, которого вызвал мужчина, приехал на вызов и констатировал смерть школьницы.

Рядом с телом была найдена предсмертная записка, в которой погибшая просит у родителей прощения.

По словам отца, конфликтов в семье между родителями и девочкой не было. Кроме того, в школе погибшая училась удовлетворительно и занималась легкой атлетикой.

Ранее мы сообщали, что Башкирия стала лидером по числу самоубийств среди детей в ПФО. В 2021 году количество суицидов составило 27.

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