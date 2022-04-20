Школьница из Башкирии покончила с собой и оставила предсмертную записку

Стало известно, что в одном из районов Башкирии, утром 19 апреля, 15-летняя школьница покончила с собой. Как уточняет издание «КП-Уфа», тело девочки обнаружил отец, когда пришел домой на обед. Сельский фельдшер, которого вызвал мужчина, приехал на вызов и констатировал смерть школьницы.