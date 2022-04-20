Школьница из Башкирии покончила с собой и оставила предсмертную записку

Стало известно, что в одном из районов Башкирии, утром 19 апреля, 15-летняя школьница покончила с собой. Как уточняет издание «КП-Уфа», тело девочки обнаружил отец, когда пришел домой на обед. Сельский фельдшер, которого вызвал мужчина, приехал на вызов и констатировал смерть школьницы.
Рядом с телом была найдена предсмертная записка, в которой погибшая просит у родителей прощения.
По словам отца, конфликтов в семье между родителями и девочкой не было. Кроме того, в школе погибшая училась удовлетворительно и занималась легкой атлетикой.
Ранее мы сообщали, что Башкирия стала лидером по числу самоубийств среди детей в ПФО. В 2021 году количество суицидов составило 27.