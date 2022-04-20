Россиянам дали рекомендации по выбору безопасного для диабетиков пасхального кулича

Также следует заменить привычную домохозяйками пшеничную муку высшего сорта на муку льняную или кукурузную грубого помола. Медик заметила, что выпечка в таком случае получится более плотной и не такой воздушной, однако она будет безвредна и не приведет к увеличению глюкозы в крови.