Россиянам дали рекомендации по выбору безопасного для диабетиков пасхального кулича

Россиянам дали рекомендации по выбору безопасного для диабетиков пасхального кулича
Россиянам дали рекомендации по выбору безопасного для диабетиков пасхального кулича
Вчера, 20:42ОбществоФото: pxhere.com
Врач-диетолог рассказала россиянам, страдающим сахарным диабетом, какие ингредиенты в пасхальном куличе следует избегать, и чем их можно заменить.

В ходе беседы с журналистом News.ru врач по спортивной медицине

Ирина Писарева отметила, что главными безвредными ингредиентами, которые помогут избежать риска развития осложнений диабета, являются мука грубого помола и заменители сахара.

Самыми безопасными сахарозаменителями являются стевия и эритрит. Эти натуральные подсластители не нанесут вреда организму человека, поскольку они не влияют на уровень сахара в крови и имеют практически нулевой гликемический индекс. При этом эритрит можно подвергать термической обработке и использовать в выпечке, вкусовые качества останутся высокими, а вредные вещества не выделятся, подчеркнула Ирина Писарева.

Также следует заменить привычную домохозяйками пшеничную муку высшего сорта на муку льняную или кукурузную грубого помола. Медик заметила, что выпечка в таком случае получится более плотной и не такой воздушной, однако она будет безвредна и не приведет к увеличению глюкозы в крови.

«Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное — сахарозаменитель и мука, — прокомментировала врач.

Ранее рекомендации диабетикам также дала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, пасхальный кулич не является абсолютно полезным продуктом питания. При приготовлении кулича дома следует избегать использование маргарина, а при выборе праздничного лакомства в магазине следует покупать ту выпечку, в составе которой нет комбинированных жиров и пальмового масла.

Также врач посоветовала людям, обладающим лишним весом, употребить за праздничным сортом не более одного кусочка, а людям с диабетом рекомендовано вовсе отказаться от пасхального хлеба.

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