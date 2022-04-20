РЭО выработал меры поддержки для сферы обращения с ТКО в новых реалиях

Как сообщил Буцаев, в данный момент президиум правительственной комиссии утвердил 3 меры. Они уже включены в перечень антикризисных мер поддержки экономики РФ. Речь идет о субсидировании процентной ставки по привлеченным кредитам, возможности повышения сроков по концессиям и подхвате функций региональных операторов.
В соответствии с одной из уже утвержденных мер, российские кредитные организации будут получать субсидии из бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитным договорам с инвесторами по льготной процентной ставке 12,5%. Мера поддержки относится к проектам, получившим финансирование в рамках Постановления Правительства № 1727, сообщает РБК.
Чтобы нивелировать повышение ключевой ставки, приняли решение разработать Правительственное постановление. Разработчик проекта документа — Российский экологический оператор. РЭО будет отбирать заявки, осуществлять проверку и организационное обеспечение реализации данной меры.
Еще одной мерой поддержки является предоставление возможности корректировать концессионный договор в связи с подорожанием строительных ресурсов и повышением сроков реализации.
Кроме указанных выше, в отдельном порядке подготовили меры, нацеленные на поддержание регоператоров по обращению с ТКО.
По словам директора по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгия Петришина, речь идет о законопроекте об увеличении списка лиц, имеющих право подхватить функции регионального оператора. Это относится к ситуациям, когда в какой-либо зоне региональный оператор перестал работать или конкурс по отбору оператора не состоялся, заявил Петришин.
Эксперт пояснил, что по 89-ФЗ субъект вправе в срок до одного года передать функции регоператора муниципальному предприятию или выбрать регоператора из соседней зоны деятельности. РЭО выработал законопроект, предусматривающий возможность наделения такими полномочиями не только вышеуказанных лиц, но и любого регионального оператора без прохождения конкурсных процедур на срок до одного года.