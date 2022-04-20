Ребенок застрял на заборе школы в Уфе из-за отсутствия нормальной дороги

– В рамках постановления Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» каждое общеобразовательном учреждении нашего района имеется паспорт антитеррористической безопасности, утвержденные комиссионно органами безопасности. Школе №132, комиссией было указано закрыть данную калитку, в связи с тем что в техническом паспорте учреждения калитка не предусмотрена в этом месте. Отметим, что на сегодняшний идет проектирование реконструкции данной школы, в рамках которой запланировано строительство освещенного тротуара вдоль улицы Кинельской. Также запланировано включить в проект обустройство тротуара между школой и детским садом №74. Отметим, что путь через закрытую калитку для детей - не единственный, имеется обходной тротуар с освещением. Рекомендуем пока пользоваться этим путем. Про очистку прилегающей территории сообщаем, что как только подсохнет земля, будет проведен масштабный субботник, – пояснили в администрации района.